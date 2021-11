Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a acuzat pe premierul australian Scott Morrison ca a mintit in legatura cu contractul pentru submarine, in valoare de mai multe miliarde de dolari, anulat in urma cu sase saptamani din cauza unei noi aliante de securitate intre Canberra, Washington si Londra,…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a acuzat pe prim-ministrul Australiei, Scott Morrison, ca a mințit in timpul negocierii contractului pentru construcția de submarine. Un video cu raspunsul politicianului la intrebarile mass-media pe marginea summit-ului G20 a postat corespondentul Sydney Morning…

- Emmanuel Macron spune ca prim-ministrul australian, Scott Morrison, l-a mintit in legatura cu anularea unui imens contract pentru submarine franceze in favoarea AUKUS, intr-o escaladare dramatica a tensiunilor dintre cei doi lideri.

- Macron a subliniat ca ”ii revine de-acum Guvernului australian sa propuna actiuni concrete care sa arate vointa celor mai inalte autoritati australiene de a redefini bazele relatiei noastre bilaterale si de a continua o actiune comuna in regiunea indo-pacifica”, a anuntat intr-un comunicat Palatul Elysee.…

- Premierul australian a recunoscut miercuri seara ca presedintele francez Emmanuel Macron i-a facut viata grea dupa ruperea contractului privind livrarea unor submarine franceze Australiei, dar Scott Morrison a spus ca va avea "rabdare" in privinta restabilirii relatiilor cu Franta, potrivit AFP.…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut miercuri Frantei, recurgand la o exprimare in ''frangleza'', sa-si revina dupa ce si-a exprimat furia fata de pactul de securitate in Indo-Pacific incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, relateaza AFP si dpa. "Cred ca a venit timpul ca…

- Presedintele SUA Joe Biden si premierul australian Scott Morrison au dat asigurari marti ca noua lor alianta militara, care a indignat Franta, ''s-a extins'' si la alti aliati in regiunea strategica Indo-Pacific, relateaza AFP. "Nu este vorba doar de parteneriatul nostru,…

- Președintele american Joe Biden a parut, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, sa nu-și aduca aminte numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la antipozi” (in engleza: that fella down under).