Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Radu Paraschivescu si Emilia Sercan au discutat joi, intr-o conferinta de presa, despre cum se incearca musamalizarea unei „operatiuni de kompromat” impotriva jurnalistei. „Da, mi-a fost frica in dimineata in care am vazut ca acea proba pe care eu am pus-o in mainile Politiei pentru a-i descoperi…

- Gabriel Liiceanu, reactie in cazul Emilia Sercan: „Felul in care se poarta un stat cu presa da temperatura democratiei. Iar in Romania e frig!” „Mi-a fost frica in momentul cand am ințeles ca autoritatea statului, in speta Politia Romana, orchestreaza o operatiune de kompromat la adresa mea”, a spus…

- Jurnalista de investigație acuza Poliția Romana ca a scurs in presa o captura de ecran depusa ca proba intr-un dosar legat de amenințarile pe care le-a primit dupa ce a publicat, la mijlocul lunii ianuarie, ancheta in care il acuza pe premierul Nicolae Ciuca de plagiat in teza de doctorat.„Autoritațile…

- Jurnalista Emilia Șercan acuza Poliția Romana ca ar fi scurs catre un site o proba depusa de ea in dosarul amenințarilor primite dupa ce a publicat ancheta in care il acuza de plagiat la doctorat pe premierul Nicolae Ciuca. Intr-un text publicat pe PressOne , Emilia Șercan susține ca a primit mai multe…

- Poliția Romana a implinit 200 de ani de la inființare Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Poliția Româna a împlinit 200 de ani de la înființare, prilej pentru premierul Nicolae Ciuca de a aprecia profesionalismul acestei…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 3 februarie, ca nu exista o definiție a plagiatului „validata juridic”. Afirmația, facuta pentru DcNews, vine in contextul posibilului plagiat in cazul tezei de doctorat a premierului Nicolae Ciuca. „Ați vazut pe undeva o definiție a plagiatului valida…

- ​„Comisia de etica a UNAP nu poate lua decizia de menținere sau retragere a unui titlul de doctor”, a transmis miercuri, pe Facebook , jurnalista Emilia Șercan, dupa ce premierul Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat, a solicitat Comisiei de Etica a Universitatii Nationale de Aparare Carol I sa ii verifice…

- Primul ministru Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat in teza de doctorat: Cateva zeci de pagini ar fi luate din alte surse Primul ministru Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat in teza de doctorat: Cateva zeci de pagini ar fi luate din alte surse Primul ministru Nicolae Ciuca este acuzat ca și-ar fi plagiat…