Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va chema pentru explicații conducerea Transgaz, dupa achiziția de iPhone-uri de ultima generație. „Domnul Sterian (n.a Ion Sterian, șeful Transgaz) sa-și plateasca telefonul din salariul propriu, fiindca tot este unul mic. O sa-i cer oficial acest lucru”, a declarat joi Marcel…

- Achiziția a șase autobuze electrice și stații de incarcare in Municipiul Alba Iulia: Licitația de peste 60 de MILIOANE de lei, lansata in SEAP Achiziția a șase autobuze electrice și stații de incarcare in Municipiul Alba Iulia: Licitația de peste 60 de MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vorbit cu omologul sau de la Chișinau, Dorin Recean, despre prelungirea interdicției de a intra pe teritoriul Republicii Moldova a președintelui AUR, George Simion. El adauga ca atat in Romania, cat și in Republica Moldova, „traiesc romani”.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Compania municipala Energetica Servicii, controlata de Primaria Capitalei intenționeza sa cumpere alte minicentrale termice mobile, pentru a le amplasa in incinta a 20 de puncte termice din rețeaua de termoficare, potrivit unui anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Exceptat de la reforma fiscala a lui Ciolacu, Transgaz continua achiziția de iPhone-uri și telefoane Android de ultima generație, procedura fața de care premierul și-a aratat nemulțumirea și a cerut explicații. Cum nici Ciolacu nu a mai zis nimic, Transgaz merge mai departe și a primit deja trei oferte…

- Premierul vrea brațari electronice pentru cei aflați sub control judiciar. „In loc sa stam sa dam explicatii cum a reusit cineva sa fuga, e atat de simplu cu brațara”, a declarat Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a solicitat un memorandum in Guvern, in maximum doua saptamani, privind cumpararea…

- iPhone-urile și telefoanele Android de ultima generație pe care vrea sa le cumpere Transgaz vor fi utilizate de catre managementul societații, fiind necesare pentru asigurarea securitații comunicațiilor in proiecte de investiții strategice, care presupun si accesul in zone greu accesibile, dar și pentru…