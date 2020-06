Stiri pe aceeasi tema

- Actualizarea situatiei privind evolutia Pestei Porcine Africane. De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa Romania au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Serbia, Slovacia si Ucraina si Grecia. In 05.06.2020…

- Intrebat daca se va mai prelungi starea de urgenta, mistrul Sanatatii a dat asigurari ca se poate controla o relaxare cu masuri minime petru inceput: ”Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca dupa 15 mai nu se va mai prelungi starea de urgența. Mizam foarte mult pe o stare administrativa, stare de alerta…

- Potrivit organizatiei, aceasta tara - membra a Uniunii Europene (UE) din 2004 - trebuie sa fie considerata drept "un regim hibrid (...) intr-o zona gri intre democratii si autocratii complete". Ungaria este singura tara membra UE aflata in aceasta categorie - in care figureaza de asemenea Ucraina si…

- Ungaria ”nu mai poate fi considerata o democratie”, dupa cei zece ani de exercitare a puterii de catre premierul Viktor Orban, conchide ONG-ul american Freedom House intr-un raport in care subliniaza ca nu a observat niciodata un ”declin atat de precipitat” in acest domeniu, relateaza AFP. Potrivit…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agentiei sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic, relateaza…

- In vremuri de criza, companiile iau de obicei mult mai rapid decizii pentru a elimina lucrurile mai putin relevante si care functionau oricum greoi. Se trece rapid peste multe teste privind protocoale de securitate pentru a pastra functionalitatea unui sistem in conditiile in care:…

- Poșta Moldovei anunța reluarea parțiala a recepționarilor și distribuirilor pentru toate tipurile de trimiteri pentru anumite destinații. Astfel, persoanele care vor sa trimita sau sa primeasca trimiteri poștale din Austria, Belarus, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina și Ungaria…

- Romanii sunt printre cei mai puternici sustinatori ai apartenentei la NATO, conform unui sondaj publicat joi in Raportul anual pe 2019 al Aliantei Nord-Atlantice disponibil pe site-ul sau, potrivit Agerpres.In cadrul acestui sondaj comandat de NATO anul trecut, romanii au sustinut in proportie…