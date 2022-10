Președintele Emmanuel Macron a declarat ca națiunile europene ar trebui sa se alature economiilor asiatice pentru a cere ca SUA și Norvegia sa dea dovada de mai multa prietenie prin vanzarea de gaze la prețuri mai mici. Adresandu-se in cadrul unei conferințe a antreprenorilor la Paris, Macron a declarat ca țarile care sancționeaza Rusia sunt […] The post Emanuel Macron, catre SUA și Norvegia: „Va mulțumim pentru gaze, dar nu putem sa platim de patru ori prețul la care vindeți industriei voastre” first appeared on albaiuliainfo.ro .