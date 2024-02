Elveţia ia măsuri pentru a combate tentativele companiilor şi persoanelor de eludare a sancţiunilor impuse Rusiei Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) a infiintat o echipa de specialisti care sa investigheze si sa puna in aplicare sanctiunile pe care Berna le-a impus dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova in urma cu doi ani. Masura vine dupa ce Elvetia a fost criticata anul trecut pentru ca nu a facut suficient pentru a impiedica rusii sa ascunda bani in bancile elvetiene. Active de aproximativ 7,7 miliarde de franci elvetieni au fost inghetate la sfarsitul anului trecut, o fractiune din cele 150 de miliarde de franci de bani rusesti estimate a fi detinute in bancile elvetiene. SECO a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intentioneaza sa il demita pe comandantul armatei, generalul Valeri Zalujnii, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters, relateaza News.ro.Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat in conflict cu presedintele Volodimir…

- Curtea Internationala de Justitie a respins majoritatea acuzatiilor Ucrainei ca Rusia a finantat acte de terorism in Donbas, sprijinind rebelii pro-rusi. A gasit Moscova vinovata doar pentru ca nu a investigat acuzatii plauzibile in acest sens, scrie observatornews.ro .

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga a respins in mare masura miercuri un caz din 2017 adus de Ucraina in fata instantei supreme a ONU si care acuza Rusia ca finanteaza terorismul sprijinindu-i pe rebelii pro-Moscova din estul Ucrainei, relateaza agentia de presa DPA.Judecatorii au…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski propune sa se acorde cetatenia ucraineana combatantilor straini si persoanelor de origine ucraineana, fara ca acestia sa fie obligati sa-si abandoneze cetatenia, o schimbare radicala a legii care interzice multinationalitatea, transmite AFP. Zelenski a dar asigurari,…

- Ministerul rus al Apararii a confirmat avarierea uneia dintre navele sale de razboi in urma unui atac ucrainean care a vizat un port in Peninsula Crimeea de la Marea Neagra ocupata de Rusia, informeaza marti agentia DPA.

- Ministerul ucrainean de Interne l-a plasat vineri, 15 decembrie pe seful Bisericii Ortodoxe ruse, un sustinator al razboiului de 21 de luni al Kremlinului impotriva Kievului, pe o lista a „persoanelor cautate” („Wanted”), dupa ce serviciile de securitate l-au acuzat ca el contribuie la conflict, conform…

- Elveția a inghețat aproximativ 7,7 miliarde de franci elvețieni (8,81 miliarde de dolari) in active financiare aparținand rușilor, a anunțat, vineri, guvernul elvețian, in cadrul unor sancțiuni menite sa pedepseasca Moscova pentru invazia sa in Ucraina, scrie Reuters.Suma a reprezentat o ușoara creștere…