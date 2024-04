Stiri pe aceeasi tema

- Niciun ranit nu a fost anuntat. ”Zborul Emirates EK134 a fost anulat din cauza unui vehicul de serviciu de a sol care a intrat in contact cu avionul inaintea de imbarcarea pasagerilor”, a anuntat miercuri, intr-un comunicat compania. ”Toti pasagerii vizati au fost redirectionati catre un zbor ulterior…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- In ciuda invaziei Rusiei in Ucraina in 2022, gazele rusesti sunt inca transportate prin aceasta tara catre Europa, unde tarile lucreaza pentru a inlocui combustibilul originar din Rusia cu surse alternative si energie regenerabila. Conform unui acord convenit intre Moscova si Kiev in 2019, Rusia plateste…

- Zeci de rusi s-au adunat duminica la mormantul lui Aleksei Navalnii de la Moscova pentru a-l alege simbolic pe liderul defunct al opozitiei in ultima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, relateaza Reuters. Navalnii, cel mai dur critic al lui Vladimir Putin, a murit luna trecuta intr-o inchisoare…

- ”Trebuie sa fim mai indrazneti si sa confiscam activele rusesti in valoare de sute de miliarde (de dolari) blocate”, scrie seful Guvernului de la Londra intr-un editorial publicat in Sunday Times cu ocazia marcarii a doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia. ”Asta incepe prin luarea dobanzilor…

- Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) a infiintat o echipa de specialisti care sa investigheze si sa puna in aplicare sanctiunile pe care Berna le-a impus dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova in urma cu doi ani. Masura vine dupa ce Elvetia a fost criticata anul trecut pentru ca nu…

- Președintele rus Vladimir Putin și regimul sau sunt responsabili pentru moartea lui Aleksei Navalnii, a spus ministrul de Externe, Luminița Odobescu, inainte de intalnirea de astazi cu vaduva liderului opoziției din Rusia. Iulia Navalnaia este invitata la reuniunea miniștrilor de Externe ai țarilor…

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…