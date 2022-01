Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat miercuri ca a fost victima unui atac cibernetic in timpul caruia hackerii au confiscat datele a peste 515.000 de persoane extrem de vulnerabile, dintre care unii au fugit de conflicte, transmite AFP.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat miercuri ca a fost victima unui atac cibernetic in timpul caruia hackerii au confiscat datele a peste 515.000 de persoane extrem de vulnerabile, dintre care unii au fugit de conflicte, transmite AFP. "Acest atac cibernetic pune si mai mult…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat miercuri ca a fost victima unui atac cibernetic in timpul caruia hackerii au confiscat datele a peste 515.000 de persoane extrem de vulnerabile, dintre care unii au fugit de conflicte, transmite AFP.

- FOTO| ȚEPARII de pe internet incearca sa faca VICTIME și in Alba: Cum funcționeaza „livrarea OLX” ȚEPARII de pe internet incearca sa faca VICTIME și in Alba: Cum funcționeaza „livrarea OLX” Persoanele care iși vand produsele pe platforma online „OLX” trebuie sa fie vigilente in fața potențialilor țepari,…

- Avocata interimara al Poporului, Maia Banarescu vine cu solicitarea catre Guvern de a elabora mecanisme suplimentare de susținere a populației, in special pentru grupurile vulnerabile, prin care sa asigure compensarea cheltuielilor in legatura cu majorarea tarifelor la resursele energetice și pentru…

- O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii in securitate cibernetica.Hackerii sustin ca ar avea acces la toate conturile utilizatorilor si ca ar detine imagini compromitatoare despre activitatea lor online."De aceasta data, atacatorii se folosesc…

- Potrivit The Economist Intelligence Unit (EIU), care elaboreaza rapoarte anuale specializate, unele penurii remarcate in alimentatie, materii prime, alcool si transporturi au plasat orasul Tel Aviv pe primul loc in acest clasament, depasind anul acesta metropole ca Paris sau Singapore.Tel Aviv este…

- Orasul israelian Tel Aviv este cel mai scump din lume, ca urmare a întaririi monedei locale shekel si accelerarii inflatiei, conform unui clasament publicat miercuri de revista The Economist, relateaza Agerpres. Potrivit The Economist Intelligence Unit (EIU), care elaboreaza rapoarte anuale…