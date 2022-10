Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk intentioneaza sa elimine aproape 75% din posturi la platforma de retea sociala Twitter daca preia compania, a relatat joi Washington Post, citat vineri de DPA, care a fost preluata de Agerpres.

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- SpaceX, compania anttreprenorului Elon Musk, a anunțat ca nu mai poate plati pentru serviciile sateliților in Ucraina și a cerut Pentagonului sa plateasca nota, scrie CNN. De cand au inceput sa soseasca in Ucraina, in primavara anului trecut, terminalele de internet prin satelit Starlink realizate de…

- Potrivit unei plangeri modificate depuse marti seara la tribunalul federal din Manhattan, Musk, compania sa de masini electrice Tesla, compania sa de turism spatial SpaceX, Boring si altii au crescut in mod intentionat pretul Dogecoin cu peste 36.000%, pe parcursul a doi ani, si apoi au lasat-o sa se…

- Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care va stabili daca Musk, care este directorul general al producatorului de vehicule electrice Tesla, trebuie sa finalizeze achizitia companiei de social media, in valoare de 44 de miliarde de dolari. Twitter a primit…

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a anunțat, pe pagina sa de Twitter, acum cateva ore, ca serviciul de sateliți Starlink este disponibil acum, și in Republica Moldova. Departe de a fi accesibil pentru moldoveni este, insa, prețul pentru acest serviciu, opinie exprimata de mai mulți internauți, in comentariile…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- SpaceX, compania lui Elon Musk, a depașit vineri recordul de rachete lansate intr-un an calendaristic, adica 31 la numar, in cadrul unei campanii fulminante de lansare pe orbita a propriilor sateliți de internet. Cea de-a 32-a lansare a SpaceX din 2022 cu ajutorul rachetei sale de baza Falcon 9 are…