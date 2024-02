Stiri pe aceeasi tema

- Terminale ale serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk sunt folosite de forțele ruse din zonele ocupate, a declarat duminica Ucraina facand publica o presupusa interceptare a unui schimb de mesaje intre doi soldati rusi, care ar fi o dovada a utilizarii sale „sistemice", relateaza…

- Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, s-a referit la planurile Ucrainei de a refuza tranzitul gazului rusesc catre Europa dupa incheierea actualului contract, in 2024, și la consecințele unei astfel de hotarari, noteaza Rosbalt, potrivit Rador Radio Romania. "Intrebarea care…

- Administratia Biden lucreaza la o strategie pe termen lung pentru sustinerea Kievului, in ciuda impasului de finantare din Congres. Dar aceste planuri nu anticipeaza castiguri semnificative ale Ucrainei impotriva Rusiei in 2024, spun oficialii americani, potrivit The Washington Post.Inca ranita de…

- Rusia ia toate "masurile necesare" pentru a-si apara cetatenii si infrastructura cheie de atacurile ucrainene, a declarat luni Kremlinul, la o zi dupa ce Moscova a acuzat fortele Kievului de uciderea a 27 de persoane in bombardamentele asupra unui oras controlat de Rusia in estul Ucrainei si dupa ce…

- Compania rusa a afirmat ca incendiul a fost provocat de ”o actiune externa. Novatek, care este si al doilea mare producator de gaze din Rusia, a spus ca a oprit operatiunile de la terminalul Ust-Luga in urma incidentului, in timp ce oficialii locali au vorbit despre producerea unor ”explozii” la acesta.…

- Premierul ungar Viktor Orban a calificat din nou joi, 21 decembrie, invazia rusa din Ucraina drept o "operatiune militara", scrie AFP, care noteaza ca liderul de la Budapesta reia astfel formula folosita de Kremlin, potrivit Agerpres."Este vorba despre o operatiune militara atata timp cat nu a exista…

- Rusia susține ca decizia Uniunii Europene de a deschide discutiile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova este politizata ce ar putea destabiliza blocul comunitar și ca cele doua tari „nu indeplinesc criteriile”, relateaza Reuters si AFP.

- Ucraina anunta miercuri ca a fost tinta unui atac nocturn al Rusiei cu 48 de drone de tip Shahed de fabricatie iraniana, relateaza AFP.”In total, 48 de drone (de tip) Shahed 136/131 au fost lansate”, dintre care 41 au fost distruse de apararea antiaeriana, anunta pe Telegram Fortele Aeriene ucrainene,…