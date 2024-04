Stiri pe aceeasi tema

- Verdict in cazul profesorului disparut din Valcea, Balan Marian Claudiu. Fosta soție a barbatului facut testul poligraf! Iata care sunt rezultatele, potrivit informațiilor oferite la Acces Direct.

- Georgian traiește un adevarat coșmar, dupa ce copilul sau a fost luat de fosta lui soție. Barbatul depune eforturi mari pentru a caștiga lupta impotriva femeii. In timpul in care era ingrijit de catre ea, femeia ar fi maltratat-o pe fetița și nu ar fi ingrijit-o corespunzator.

- Fosta soție a profesorului disparut din Valcea a facut noi declarații. Unul dintre cele mai mari mistere din acest caz a fost faptul ca fosta lui soție nu a raportat la poliție faptul ca soțul ei a plecat de acasa. De aceasta data, femeia a venit cu explicații.

- Mihai Tomescu a ajuns intr-o situație dificila, dupa ce fosta soție și fiica lui s-ar fi aliat impotriva lui. Antrenorul de tenis risca sa ramana pe strazi, iar proprietatea din Snagov ar urma sa ajunga la cele doua femei.

- La o varsta respectabila, Mihai Tomescu a ajuns la capatul puterilor. Antrenorul de tenis susține ca fiica și fosta soție au vrut sa ii ia tot, el urmand sa fie evacuat din casa din Snagov, singura proprietate pe care ar fi vrut sa o pastreze.

- Ieri, Anișoara și fiul cel mare al profesorului disparut au aflat ca vor mai ramane sub control judiciar, masura prelungita pentru inca doua luni. Bogdan susține, in continuare, nu are vreo vina nici el, nici mama lui, care este acuzata inclusiv de familia barbatului ca l-ar fi ucis.

- Nelu a divorțat de fosta soție in urma cu 20 de ani, iar in prezent este casatorit cu Lenuța, alaturi de care are doi copii in varsta de 11 și 12 ani. Acum, barbatul vrea sa faca partajul, ca mai apoi sa poata sa vanda apartamentul din Ferentari.

- Cazul profesorului disparut din Valcea se complica tot mai mult. Anișoara, fosta soție a barbatului susține ca anchetatorii nu au facut verificarile necesare pentru a finaliza procesul, ea avand mai multe probe pe care le prezinta.