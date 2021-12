Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce zborul KL592 era in aer dupa ce a decolat din Johannesburg cu destinația Amsterdam, regulile pandemiei se schimbasera. Raspandirea alarmanta a noii variante Omicron a coronavirusului, raportata prima data de Africa de Sud, a dus la o noua reevaluare subita a riscurilor legate de calatoriile…

- Aproximativ 28 de milioane de copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani din Statele Unite pot fi vaccinati impotriva Covid-19, a decis, marti seara, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), dupa ce Administratia nationala pentru Alimente si Medicamente (FDA) a recomandat utilizarea serului…

- O noua etapa in campania de vaccinare va incepe in urmatoarea perioada pentru imunizarea a 28 de milioane de copii.Autorizarea de urgența din partea FDA (Agenția SUA pentru Medicamente) a fost acordata dupa o analiza atenta a rezultatelor studiilor clinice efectuate de Pfizer pe cateva mii de copii,…

- Un inalt responsabil al Casei Albe a oferit asigurari ca data exacta la care noua dispozitie va intra in vigoare va deveni cunoscuta "foarte curand" pentru acesti calatori pe cale terestra, la fel ca si pentru calatoriile internationale cu avionul, supuse aceluiasi calendar si pentru care obligativitatea…

- Oamenii de stiinta au reusit sa înregistreze, în premiera, imagini video din interiorul unui uragan de categoria a 4-a, cu ajutorul unui robot plutitor, relateaza Yahoo News și Agerpres.Aparatul a avut de înfruntat fortele uraganului Sam, în Oceanul Atlantic, cu valuri…

- Un barbat din nord-estul statului american Illinois a murit de rabie la aproximativ o luna dupa ce a fost infectat de un liliac pe care l-a gasit in camera lui. Astfel, statul inregistreaza primul caz de rabie la om din 1954, au declarat oficiali din domeniul sanatații. In urma cu o luna, barbatul,…

- Miliardarul a confirmat ca el și cantareața canadiana sunt "semi-separați", dar sunt in continuare in relații bune, potrivit publicației Business Insider .„Suntem semi-separați, dar inca ne iubim, ne vedem frecvent și suntem in relații foarte bune. Este vorba mai ales de faptul ca munca mea la SpaceX…