Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american de automobile electrice Tesla a majorat in urma cu o luna salariile angajaților din uzinele de pe teritoriul Statelor Unite. Documente interne consultate de Business Insider prezinta ce venituri au in prezent muncitorii din fabrici.

- SUA intentioneaza sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani, pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei. Ogive de trei ori mai puternice decat bomba de la Hiroshima ar urma sa fie amplasate la baza Royal Air Force (RAF) Lakenheath din Suffolk, conform…

- Pe piața din Statele Unite au fost vandute, in 2023, un numar record de mașini electrice. Mai exact, anul trecut au fost comercializate nu mai puțin de 1.2 milioane de astfel de mașini, potrivit datelor furnizate de Cox Automotive. Odata cu aceasta performanța, mașinile electrice dețin acum o cota de…

- Elon Musk a dat marea lovitura in afaceri și face un anunț important: 'Vom creste foarte rapid, mult mai repede decat orice alta companie'Tesla a raportat marti livrarea a 485.000 de vehicule electrice in trimestrul patru, ducand numarul total al vehiculelor livrate in 2023 la 1,8 milioane de unitati,…

- Compania si membrii sindicatului suedez IF Metall sunt implicate intr-un conflict legat de refuzul Tesla de a semna contracte colective, un principiu cheie al cadrului relatiilor de munca din Suedia. Desi disputa a inceput cu 130 de mecanici la 10 ateliere de reparatii ale Tesla din cateva orase suedeze,…

- Tesla recheama putin peste doua milioane de vehicule din Statele Unite, echipate cu sistemul sau avansat de asistenta pentru sofer Autopilot, pentru a instala noi masuri de protectie, dupa ce un organism de reglementare a sigurantei a declarat ca sistemul ridica probleme de siguranta, transmite Reuters,…

- Tesla recheama putin peste doua milioane de vehicule din Statele Unite, echipate cu sistemul sau avansat de asistenta pentru sofer Autopilot, pentru a instala noi masuri de protectie, dupa ce un organism de reglementare a sigurantei a declarat ca sistemul ridica probleme de siguranta, transmite Reuters,…

- Acuzațiile la adresa CEO-ului Tesla și X au venit vineri, Casa Alba motivand ca Musk a facut „o promovare abjecta a urii antisemite si rasiste” intr-una dintre postarile sale pe reteaua sa de socializare, relateaza AFP, potrivit News.ro.Miliardarul a raspuns miercuri unei postari care acuza evreii de…