- Musk a confirmat mutarea in timpul unui interviu acordat redactorului sef al Wall Street Journal, Matt Murray. ”Cele doua lucruri importante pe care le voi face sunt dezvoltarea Starship in sudul Texasului...iar apoi noua mare fabrica din SUA a Tesla”, a declarat seful Tesla, in varsta de 49 de ani.…

- In acest timp, Musk isi extinde afacerile din Texas si este in relatii bune cu guvernatorul republican Greg Abbott. Musk, al doilea cel mai bogat om din lume dupa Jeff Bezos, se afla deja frecvent in Texas. El isi petrece cea mai mare parte a timpului intre Austin, unde Tesla si compania sa Boring Company…

- La mai bine de doua saptamâni de la anuntarea înfrângerii sale în alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Echipa democratului…

- Elon Musk, fondatorul companiei de explorare spatiala SpaceX si CEO al companiei Tesla l-a asigurat pe temerarul francez Philippe Croizon, care are si mainile si picioarele amputate, ca va zbura intr-o buna zi cu nava spatiala Starship, relateaza Huffington Post, citat de News.ro.Philippe Croizon a…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP. 'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. ...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.—…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Barbati inarmati au atacat luni sase locuri din Viena, incepand din fata sinagogii principale din centrul capitalei Austriei, provocand moartea si ranirea mai multor persoane. Lideri din intreaga lume si organizatii internationale au reactionat la acest incident descris de autoritatile austriece drept…

- Dolarul american s-a apreciat, iar yenul japonez, o valoare de refugiu, a inregistrat vineri cel mai puternic salt din ultima luna, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu Covid-19, cu o luna inaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, transmite Reuters.…