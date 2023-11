Stiri pe aceeasi tema

- China, SUA, UE si alte circa 20 de tari au semnat miercuri in Marea Britanie "declaratia de la Bletchley" pentru dezvoltarea inteligentei artificiale (AI) sigure, la primul summit international dedicat acestei tehnologii care cunoaste o dezvoltare fulmina

- China, SUA, UE si alte circa 20 de tari au semnat miercuri in Marea Britanie „declaratia de la Bletchley” pentru dezvoltarea inteligentei artificiale (AI) sigure, la primul summit international dedicat acestei tehnologii care cunoaste o dezvoltare fulminanta, relateaza AFP.

- China, SUA, UE si alte circa 20 de tari au semnat miercuri in Marea Britanie "declaratia de la Bletchley" pentru dezvoltarea inteligentei artificiale (AI) sigure, la primul summit international dedicat acestei tehnologii care cunoaste o dezvoltare fulminanta, relateaza AFP și Agerpres.Uniunea Europeana…

- Marea Britanie, SUA, UE și China au fost de acord ca inteligența artificiala reprezinta un risc potențial catastrofal pentru omenire, in prima declarație internaționala care abordeaza aceasta tehnologie in plina emergența.

- Elon Musk a declarat ca la summitul inaugural AI Safety din Marea Britanie dorește inființarea unui “arbitru terț” care sa supravegheze companiile care dezvolta inteligența artificiala și sa traga un semnal de alarma in cazul in care exista motive de ingrijorare. “Ceea ce urmarim cu adevarat aici este…

- Barbatul, care are in jur de 20 de ani și care a fost arestat in luna martie impreuna cu o alta persoana, este cunoscut pentru ca deținea un permis de acces parlamentar, ceea ce ii permitea accesul neinsoțit intr-o mare parte din zona Westminster, potrivit The Guardian.Ambii au fost repusi in libertate,…

- Marea Britanie introduce, in premiera, inteligența artificiala in tratamentul pacienților care fac radioterapie. Specialiștii spun ca inițiativa este una foarte buna pentru ca va scadea presiunea pe medici și va reduce timpul de așteptare al pacienților.

- Marea Britanie va gazdui primul summit din lume privind siguranta inteligentei artificiale, in Bletchley Park, locul unde a fost spart un cod al Germaniei naziste Guvernul Marii Britanii va gazdui primul summit din lume privind siguranta inteligentei artificiale in Bletchley Park, casa celor…