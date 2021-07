Elicopterul american, motiv de bancuri Internauții s-au adaptat rapid știrii conform careia un elicopter american a aterizat forțat in Piața Aviatorilor. Pozele care au circulat de la locul incidentului aviatic au fost repede transformate in glume. Una dintre fotografii a fost modificata ca și cum elicopterul american ar fi un taxi care iși așteapta clientul: “Sunt in fața pe avarii”. […] The post Elicopterul american, motiv de bancuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Inainte de incident, un grup de zbor format din șase elicoptere executa un exercițiu de antrenament. Unul dintre aparatele de zbor pierde brusc din altitudine și zboara la o inalțime foarte joasa printre cladiri. Pilotul a reușit sa aterizeze in mijlocul Bulevardului Aviatorilor, evitand astfel o tragedie.…

- Secvențele video care circula pe rețelele de socializare surprind, dintr-un alt unghi, momentul in care un elicopter militar american, de tip Black Hawk, a aterizat de urgenta joi, in Piata Charles de Gaulle din București. Imaginile filmate dintr-un autoturism aflat pe Bulevardul Aviatorilor arata cum…

- Ambasada SUA la Bucuresti a transmis ca lucreaza alaturi de colegii romani pentru a remedia situatia creata de un elicopter al fortelor americane, joi, in Bucuresti. “Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partenerii…

- Inainte de incident, un grup de zbor format din șase elicoptere executa un exercițiu de antrenament. Unul dintre aparatele de zbor pierde brusc din altitudine și zboara la o inalțime foarte joasa printre cladiri. Pilotul a reușit sa aterizeze in mijlocul Bulevardului Aviatorilor, evitand astfel o tragedie.…

- Inainte de incident, un grup de zbor format din șase elicoptere executa un exercițiu de antrenament. Unul dintre aparatele de zbor pierde brusc din altitudine și zboara la o inalțime foarte joasa printre cladiri. Pilotul a reușit sa aterizeze in mijlocul Bulevardului Aviatorilor, evitand astfel o tragedie.…

