Elias Charalambous a prefațat FCSB - Rapid, din etapa a 5-a din play-off și dezvaluie cu l-au surprins jucatorii la antrenamente. FCSB - Rapid se joaca sambata, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. In conferința de presa de azi, antrenorul cipriot și-a laudat jucatorii. Spune ca, in ciuda diferenței de 13 puncte fața de rivale, aceștia nu se relaxeaza la antrenamente, spre uimirea lui. ...