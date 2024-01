Stiri pe aceeasi tema

- Simulare Evaluare Naționala 2024. Reguli pentru elevii de clasa a VIII-a. Lucrarile, scanate in clase. Cum se corecteaza Simulare Evaluare Naționala 2024. Ministerul Educației a stabilit procedura dupa care vor fi organizate și susținute probele de simulare a examenului de Evaluare Naționala, in februarie…

- Elevii se vor intoarce luni la ore! Vezi calendarul pana la finalul anului școlar, aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarele vacante sunt programate astfel: * o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare

- Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul lunii februarie, iar cei de clasa a XII-a – simularea examenului de Bacalaureat 2024, in luna martie. Ministerul Educației a anunțat ca a fost aprobat și trimis spre publicare ordinul privind organizarea…

- STUDIU… Elevii din judetul Vaslui vor sustine simularea examenelor nationale in luni diferite: cei de clasa a VIII-a in perioada 5-7 februarie, iar cei de clasa a XII-a, in perioada 4-6 martie. Acestia vor avea mai putina materie de invatat, Ministerul Educatiei hotarand recent sa elimine unele continuturi.…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine simularea evaluarii nationale in zilele de 5, 6 si 7 februarie, iar cei de clasa a XII-a vor da simularile la Bacalaureat in perioada 4 – 7 martie, a anuntat Ministerul Educatiei. Lista cu continutul materiei pentru simulari urmeaza sa fie publicata. Toate lucrarile…

- Simulare Bacalaureat 2024: CALENDARUL probelor. Pe ce data vor susține elevii simularea examenelor Simulare Bacalaureat 2024: CALENDARUL probelor. Pe ce data vor susține elevii simularea examenelor In perioada 4-7 martie, elevii claselor a XII-a și a XIII-a vor susține simularea probelor la Bacalaureat…

- Simulare Evaluare Naționala 2024: Cand vor susține elevii proba la Limba și Literatura Romana și la Matematica Simulare Evaluare Naționala 2024: Cand vor susține elevii proba la Limba și Literatura Romana și la Matematica La inceputul lunii februarie 2024, elevii clasei a VIII-a vor susține simularea…

- Elevii claselor a IX-a ar putea susține examenele, fiind monitorizați de camere video. In prezent, inițiativa este discuta la Ministerul Educației. Elevii claselor a 9-a spun ca se pregatesc zilnic pentru examenele gimnaziale. Noutatea insa ii streseaza intrucit considera ca deși au cunoștințe și sunt…