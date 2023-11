Inalta Curte a decis redeschiderea procesului in care Ioana Basescu si Elena Udrea scapasera initial de condamnare in baza deciziei CCR privind prescriptia. Faptele se refera la finantarea ilegala a campaniei prezidentiale a lui Traian Basescu din 2009. ICCJ a admis acum cererea DNA de recurs in casatie impotriva deciziei de incetare a procesului penal. […] The post Elena Udrea și Oana Basescu nu scapa de proces. ICCJ a admis cererea DNA de recurs appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .