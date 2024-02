Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care fostul edil era acuzat de mita si coruperea alegatorilor. Procurorii anticorupție au facut un recurs fața de decizia prin care fostul edil fugar Catalin Cherecheș a scapat de un dosar in care era acuzat de fapte de […] The post O noua lovitura pentru Catalin Chereches. DNA cere rejudecarea dosarului de mita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .