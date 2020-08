Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR PLUS va depune luni, 17 august 2020, candidaturile pentru Consiliul Județean și pentru Primaria și Consiliul Local Baia Mare in prezența președintelui Uniunii Salvați Romania, Dan Barna. Acesta se va afla in Baia Mare pentru a-și arata deplina susținere pentru Vlad Emanuel Duruș ─ candidatul…

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, a declarat joi, intrebat despre candidatura lui Traian Basescu la Primaria Capitalei, ca in sondajele de opinie PNL și USR-PLUS „au impreuna intre 50 -55% dintre voturile bucureștenilor”. Acesta a mai precizat ca susținatorii PMP „vor da un…

- * Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, l-a lansat in aceasta dupa-amiaza pe Lucian Micu pentru un nou mandat, la Primaria Roman * „domnul președinte Arsene și Alianța pentru Modernizarea Romanului 2020 sunt singurii care au avut incredere in mine“, a declarat proaspatul pesedist Lucian Micu este candidatul…

- Astazi, a fost oficializata“Alianța pentru Prahova”, cea mai mare alianta politica din judet, prin care trei partide de stanga si centru-stanga si-au unit fortele in vederea castigarii scrutinului din septembrie: PSD, Pro Romania si PPU. Candidatul unic al aliantei la cea mai importanta functie administrativa,…

- Daniel Baluta, primarul Sectorului 4, va fi sprijinit in alegerile locale si de PPU (social-liberal) si de ALDE. Vineri, PSD si PPU (social-liberal), partidul fondat de Dan Voiculescu, au semnat oficial o alianta electorala pentru alegerile locale, la Sectorul 4. Din alianta va face parte si ALDE.

- Octavian Savoiu, președintele PLUS Ialomița din cadrul Alianței USR-PLUS, saluta primele declarații publice din aceasta pre-campanie electorala. El a declarat ca la acest moment Slobozia are nevoie de oameni puternici, responsabili, capabili sa ofere slobozenilor alternativa pe care o cauta: «Dragoș…

- Presedintele PLUS Salaj, Florin Iordache, este candidatul Aliantei USR-PLUS pentru postul de primar al Zalaului, el fiind sustinut si de PNL, pentru ca Alianta, la randul ei, sa-l sustina pe Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Salaj. Potrivit precizarilor…

