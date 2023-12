Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD anunta ca, in baza atributiilor si prevederilor legale in vigoare a stabilit, prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr. 559 20.12.2023 prelungirea pana la sfarsitul perioadei de prohibitie din anul 2024 a termenului de valabilitate a tuturor actelor…

- Hidroelectrica va incepe sa emita facturile romanilor pe luna noiembrie 2023, compania fiind la zi cu situatia de plata, dupa ajustarile complexe de soft adaptate la modificarile legislative care au avut loc.

- Liderii liberali i-au cerut duminica seara ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa gaseasca solutii de finantare a investitiilor publice derulate prin programul Anghel Saligny si Compania Nationala de Investitii, astfel incat facturile depuse pe situatii de lucrari sa fie decontate pana la sfarsitul…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca exista bani in buget pentru ca aceste investitii in infrastructura sa nu aiba nicio sincopa. “Am vazut ca tot se chinuie cativa, care n-au dat nici macar un kilometru de autostrada in circulatie in gloriosul mandat de opt luni,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 306.155.180 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 214 obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Facturile au fost depuse de autoritațile publice locale din 38 județe, pentru…

- Guvernul va putea deconta cu intarziere facturile emise de furnizorii de energie și gaze, plațile urmand sa fie facute in limita sumelor disponibile in Fondul de Tranziție Energetica (unde se strang banii din suprataxarea companiilor din energie). Prevederea apare intr-un proiect de ordonanța de urgența…

- ENEL, amenda de 10,4 milioane de euro, ceea ce inseamna 52 de milioane de lei. Ce nereguli a descoperit ANPC, au fost umflate facturile. Abia acum romanii vor realiza de ce plateau așa de mult pentru energia electrica. ENEL a primit amenda de 10,4 milioane de euro de la ANPC. Cum și-a pacalit clienții…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a dat termen pana in octombrie ministrului sau al apararii, Serghei Șoigu, sa opreasca contraofensiva ucraineana, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului, citand o sursa din interior.