- SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), aniverseaza 25 de ani de activitate cu obiective ambițioase: dublarea cifrei de afaceri pana in 2026 și listarea pe piața principala a BVB.…

- ”In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr. 32 din 28.09.2022, Consiliul de Administratie al Transgaz a avizat, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale…

- Combinatul a anunțat miercuri ca inchide temporar activitatea pe o perioada de 14 zile, incepand de pe 18 august 2022, din cauza prețurilor in creștere la energie electrica și gaze naturale, potrivit unui anunț pe Bursa de Valori București (BVB), scrie Economedia . Contractele angajaților afectați de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Depozitarul Central continua procesul de transformare digitala si impreuna cu partenerii de la Aurachain si eVOTE lanseaza Platforma Inrolare Investitori. Prin intermediul acestei platforme, dupa parcurgerea unui proces de identificare a persoanelor fizice, se deschid…

- La inițiativa Ministerului Economiei a fost aprobat Memorandumul privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori București a acțiunilor Societații Naționale a Sarii S.A. printr-o oferta publica inițiala de vanzare derulata de catre Fondul Proprietatea S.A..

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 2,878 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,49%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 68,5%, in comparatie cu saptamana anterioara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,714 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,38%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 273,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Capitalizarea bursiera a coborat la 193,112 miliarde de lei, in perioada 27 iunie –…