- Avand in vedere numarul mare de solicitari primite din partea clienților ca urmare a unor noutați generate de optimizarea sistemelor informatice, Electrica Furnizare a prelungit programul de lucru din cadrul mai multor puncte de prezența ale companiei, dupa cum urmeaza: Vineri, 23.02.2024, pana la ora…

- Voleibalistele de la CSU Targu Mureș continua seria meciurilor din Grupa Elita in Campionatul Național de Volei Junioare. Cu un parcurs excepțional, fetele vor intalni de data aceasta ACS Penicilina Iasi in deplasare, duminica, 21 ianuarie, la 14:30. Totodata, returul etapei a II-a pentru Divizia A1…

- Dupa programele rabla pentru mașini și electrocasnice, Guvernul se pregatește sa lanseze și programul Rabla pentru sobe. Ministerul Mediului va anunța miercuri, 17 ianuarie, programul Rabla pentru sobe și va prezenta bugetul pentru programele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), pentru anul 2024,…

- Aeroportul Chișinau a revenit la programul obișnuit de lucru. Potrivit reprezentanților aeroportului, cursele aeriene au fost reluate și decoleaza/aterizeaza in regim normal. Totuși, pe parcursul zilei unele curse inca ar putea intarzia.

- Noul an aduce proprietarilor de mașini și grija parcarilor pentru 2024. Primaria Turda a transmis modul in care iți poți reinnoi contractele de chirie pentru parcarea de reședința și garaj in 2024. „Pentru a va asigura ca beneficiati și in anul 2024 de drepturile de parcare reședința sau garaj, va rugam…

- Toate supermarketurile au anuntat un program special de functionare pentru perioada Craciunului. In general, toate magazinele sunt inchise pe 25 decembrie, in ziua de Craciun, dar poti merge la cumparaturi pe 24 si 26 decembrie. Kaufland In intervalul 16-23 decembrie, magazinele Kaufland se vor deschide…

- Primaria Aiud: Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale, in luna ianuarie 2024 Reprezentanții Primariei Aiud au transmis programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale, in luna ianuarie 2024. Astfel, potrivit acestora, programul de lucru al casieriei Serviciului…