Ei sunt cei mai bogați români în 2020! Forbes a publicat clasamentul celor mai puternici oameni de afaceri Ediția vine fara modificari majore fața de clasamentul precedent, lista completa a celor 500 de companii o puteți gasi in cea mai recenta ediția a topului Forbes 500 miliardari. Evaluarea averilor oamenilor de afaceri incluși in top are la baza meteodologia de calcul realizata de Forbes Romania, pornind de la multiplii medii pentru cifra de afaceri, profitul net și un set de coeficienți aplicabili fiecaruia dintre acești indicatori financiari, pentru estimarea cat mai corecta a valorii companiilor. Locul 1- Forbes TOP 500 Miliardari 2020, Daniel Dines, 7,7 mld. lei Daniel Dines este fondatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

