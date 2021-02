Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament bazat pe imunoterapie al unei companii israeliene a dovedit rata de mortalitate zero dupa ce a fost administrat la pacienti COVID-19 internati la terapie intensiva in stare foarte grava sau critica, relateaza Times of Israel.

- Autoritațile israeliene au criticat recent vaccinul dezvoltat de Pfizer, deoarece serul produs de compania farmaceutica americana s-ar fi dovedit a fi "mai puțin eficient" decat s-a prevazut, scrie Il Giornale, citat de agenția Rador. In special, in vizorul Ierusalimului a intrat nivelul de imunitate…

- Pana astazi, 13 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.826 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate, 23 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. 229 persoane internate in spitalele din județul nostru. 14.392…

- Cercetatorii au descoperit un nou simptom asociat infectarii cu Covid-19, care afecteaza doar femeile, relateaza Medical News Today. Multe femei care sufera de simptome „pe termen lung" ale Covid-19 au raportat dereglari ale ciclului menstrual, cheaguri de sange sau dureri mult mai mari in timpul menstruației.…

- Care sunt cei mai contagioși pacienți COVID-19: Pot transmite boala timp de 2 luni-STUDIU Persoanele cu imunitate slabita care au contractat coronavirusul, de exemplu, cei care sufera de cancer, pot fi contagioase o perioada de doua luni, spun cercetatorii americani intr-o scrisoare deschisa publicata…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 168 de decese, 6.460 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.299 de persoane. Pana astazi, 11 decembrie, pe teritoriul…

- Mai mulți cercetatori de la Universitatea din Geneva au realizat un studiu care arata ca simptomele specifice infectarii cu coronavirus se pastreaza la 1 din 3 pacienți pentru o perioada de peste șase saptamani. Oamenii resimt oboseala, au insuficiența respiratorie și cel mai adesea iși pierd gustul…

- Scenariul de care toți bucureștenii se temeau a devenit realitate. Spitalele din Capitala nu mai au locuri la ATI pentru pacienți confirmați cu COVID-19. Prin urmare, Ministerul Apararii a anunțat ca va transporta, joi, 15 pacienți infectați cu SARS-CoV-2, din București la spitale din regiunea Moldovei.