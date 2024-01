Stiri pe aceeasi tema

- Patru cazuri de malarie severa au fost inregistrate in Romania, la romani care au calatorit recent in Zanzibar. Unul dintre ei se afla in stare grava, internat la terapie intensiva, a anunțat managerul Spitalului Victor Babeș, informeaza digi24.ro .

- Opt copii cu varste cuprinse intre 3 și 7 ani cu suspiciunea de botulism sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Doi necesita monitorizare permanenta.Medicii spun ca, deocamdata, nu știu care a fost cauza infecției. „Copiii internați au fost simptomatici.…

- Cei doi barbati depistați sambata, 9 decembrie, cu difterie cutanata netoxigena, nu au venit la spitalul Victor Babeș din București pentru aceasta problema, dar medicii au vazut leziuni ale pielii in contextul in care aceștia consumau droguri si atunci au decis sa ii testeze, a explicat managerul instituției.Doctorul…