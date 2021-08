Stiri pe aceeasi tema

- Un doctor american susține ca raspandirea variantei Delta a coronavirusului pare sa convinga unii antivacciniști sa se inoculeze cu vaccinul impotriva COVID-19, chiar daca acest lucru inseamna sa mearga pe ascuns in spitale ca sa fie imunizați. Fenomenul este confirmat de o analiza realizata de Bloomberg,…

- Numarul de cazuri de COVID din Statele Unite a crescut cu 70% in aceasta saptamana fața de cea trecuta, iar numarul deceselor a crescut cu 26% in aceeași perioada, iar focarele au aparut in anumite zone ale tarii cu rate scazute de vaccinare, a anuntat directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a crescut in SUA cu circa 70% in ultima saptamana, iar decesele cu circa 26%, focare de COVID-19 aparand in special in zone ale tari cu rate reduse de vaccinare, a precizat la un briefing de presa Rochelle Walensky, directoarea Centrului pentru Prevenirea si Controlul…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere majora a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. Creșterea vine dupa ce Grecia a inregistrat mai multe saptamani de scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Majoritatea restricțiilor anti-pandemie au fost eliminate ca urmare a scaderii numarului…

- Walensky a declarat, intr-o conferința de presa, ca este vorba despre o varianta "hipertransmisibila", care a ajuns sa ocupe locul al doilea in clasamentul celor mai prevalente variante ale noului coronavirus detectate in SUA, fiind devansata doar de varianta Alfa, detectata prima data in Marea Britanie.Cresterea…

- Zece persoane – intre care noua copii – au murit intr-un accident in lant in care au fost implicate 15 mașini și care s-a produs in apropiere de Greenville, in statul american Alabama, transmite News.ro. Autoritațile considera ca accidentul ar putea avea legatura cu furtuna tropicala Claudette, care…

- Bilantul pandemiei de coronavirus in Statele Unite a ajuns joi la 33.507.963 de cazuri confirmate si la 600.941 de decese provocate de COVID-19, potrivit unei statistici independente realizate de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT…

- Persoanele complet vaccinate anti-COVID-19 care viziteaza parcurile tematice detinute de Walt Disney Co in Statele Unite nu vor trebui sa poarte masti sanitare in majoritatea spatiilor incepand de marti, a anuntat compania, in contextul scaderii numarului de cazuri de coronavirus la nivelul intregii…