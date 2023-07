Efectele neașteptate ale încălzirii globale: descoperire șocantă în interiorul unui ghețar, după ce acesta s-a topit puțin Incalzirea globala are efecte nebanuite și neașteptate. Un grup de alipiniști, aflați intr-o expediție, au gasit ramașițele unui alpinist german disparut in 1986 au fost gasite intr-un ghețar din apropierea faimosului Matterhorn din Elveția. Descoperirea este cea mai recenta dintr-o serie de „secrete” pastrate de mult timp pe care le-au dezvaluit ghețarii alpini, care acum se topesc din cauza schimbarilor climatice. CITESTE SI E o 'minune' ca se putea ține pe picioare - Un șofer aflat la limita comei alcoolice a provocat un accident, a refuzat etilotestul și a fost reținut 17:54 292 Descoperire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

