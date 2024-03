Viagra prelungește viața bărbaților: Descoperirea oamenilor de știință Viagra prelungește viața barbaților: Descoperirea oamenilor de știința Oamenii de știința susțin ca Sildenafilul, substanța chimica puternica din Viagra, care provoaca erecții barbaților, ar putea avea un „efect benefic asupra duratei de viața”. Potrivit cercetatorilor francezi și elvețieni, barbații carora li s-a prescris medicamentul pentru impotența s-au dovedit a fi cu 15% mai puțin predispuși la deces pe parcursul studiului care a examinat 40 de ani de date. Efectele care ar prelungi viața au fost atat de clare incat echipa a afirmat ca rezultatele „necesita o investigație suplimentara”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

