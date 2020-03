Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea numarului investitorilor in fonduri de acțiuni și o mai buna propagare a educației financiare in randul populației active reprezinta doua dintre principalele provocari ale industriei de asset management in 2020, au afirmat astazi membrii Consiliului Director al Asociației Administratorilor…

- In ultimii ani se tot discuta de problema educației financiare la romani. Diverși actori din societate (instituții financiar-bancare, autoritați de reglementare, asociații profesionale, ONG-uri, instituții de invațamant, liberi profesioniști etc.) sunt angrenate in diverse programe și acțiuni care au…

Președintele ALDE Campia Turzii, Avram Gal, spune ca dupa ce va caștiga alegerile locale din vara va face demersurile necesare pentru inființarea unui club sportiv al municipalitații, care sa puna...

- Pentru ca a primit prea putini bani de la bugetul de stat, Protectia Copilului Galati mai are bani sa functioneze inca o luna si jumatate. Este adevarat ca bugetul Directiei Judeteane de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati este asigurat in proportie de 90% de la bugetul de stat si in proportie…

- Un texan face din sute de pomi de Craciun donati bastoane pentru veterani si apeleaza la sprijin pentru a sculpta cat mai multe.Jamie Willis, fost militar, a pornit proiectul Canes for Veterans Central Texas in 2016, cand a realizat ca nu este singurul veteran care are nevoie de un baston…

- Premierul Ludovic Orban susține ca „orice cheltuiala suplimentara la buget, așa cum e construit, nu poate fi suportata decat daca se renunța la alte categorii de cheltuieli”. Dublarea alocațiilor pentru copii va aduce, cu sine, taieri din alta parte, a dezvalui Ludovic Orban la Digi 24. Iata principalele…

- "Votul pe alocații este iresponsabil. Este lipsa de bun simț. Bugetul are constrangeri inimaginabile. Nu umflam cu pompa venituri care nu vor exista niciodata. Impactul e de peste 6 miliarde. Sa vii cu creșterea alocațiilor, cu majorarea salariilor pentru profesori, pentru medicii veterinari este…

- Aproape 90% dintre elevi participanți la un studiu BCR au invațat doar din familie cum sa iși organizeze bugetul și vor introducerea unui curs de educație financiara in programa, iar mai mult de jumatate dintre participanți nu știu ce cheltuieli are familia lor și cum se imparte bugetul casei, conform…