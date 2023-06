Ecuador: cinci morți și opt răniți într-un incident armat dintr-o locuință Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si opt au fost ranite duminica, atunci cand trei barbati au deschis focul in interiorul unei case la Guayaquil, unul dintre orasele cele mai afectate de criminalitate si traficul de droguri din Ecuador, a anuntat politia, relateaza AFP, citat de Agerpres. Potrivit martorilor, trei indivizi pe motocicleta au ajuns in zona Isla Trinitaria, in sudul orasului, si au intrat in casa unde "au tras mai multe focuri de arma". CITESTE SI Guineea: șapte eleve inecate in timpul unui examen de admitere la liceu 05:14 68 Sunete puternice și inexplicabile ingrozesc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI: șapte eleve inecate in timpul unui examen de admitere la liceu 05:14 68puternice și inexplicabile ingrozesc…

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat asupra unui grup de piloti amatori de raliu s a soldat cu zece morti si noua raniti sambata, in orasul mexican Ensenada nord , potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP.Automobilistii care participau la o cursa tot teren se aflau pe o autostrada cand mai multi barbati au iesit dintr…

- UPDATE: Autorul atacului armat de joi seara a fost reținut de polițiștii sarbi. Potrivit informațiilor din presa sarba, el se ascunsese, dupa atac, intr-o padure din apropierea localitații unde a avut loc atacul. Din primele informații, conflictul ar fi izbucnit noaptea trecuta, in curtea unei școli.…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Opt persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite joi seara intr-un atac armat in apropierea orasului sarb Mladenovac, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Belgrad, potrivit presei locale, scriu AFP si dpa. Suspectul in varsta de 21 de ani a deschis focul cu o arma automata asupra…

- Ecuador a fost zguduit de un cutremur devastator, de 6,8 pe Richter. Bilanțul provizoriu indica 16 morți și aproape 400 de raniți. Autoritațile au decretat stare de urgența la scurt timp dupa producerea seismului.

- Potrivit mai multor relatari din presa germana, impușcaturile au avut loc la un loc de intrunire al Martorilor lui Iehova, și cel puțin șapte persoane ar fi fost ucise in incidentul armat, iar peste 25 ar fi fost ranite.

- Mai multe persoane au fost ucise in urma unui atac armat la o sala de intalnire a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, din nordul Germaniei. Șapte persoane ar fi murit și opt au fost ranite in atacul de la lacașul de cult. Dar numarul exact al victimelor e inca neclar. Atacatorul a deschis focul…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc joi seara la un centru al Martorilor lui Iehova din orasul Hamburg, in nordul Germaniei, relateaza Reuters si BBC.