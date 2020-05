Stiri pe aceeasi tema

- Cițu, despre imprumutul de 3,3 mld. euro de pe piețele externe: “Finantarea unui deficit de aproape 7% din PIB, fara ajutorul vreunei institutii internationale, este o premiera pentru Romania” Interesul pentru Romania pe piețele internaționale a fost de aproape 14 miliarde de euro, din care…

- Emisiunea de euroobligațiuni lansata in data de 19 mai 2020 de Ministerul Finanțelor Publice s-a bucurat de un interes excepțional din partea investitorilor, Romania reușind o serie de performanțe care i-au consolidat, inca o data, poziția de emitent sofisticat pe piețele externe de capital: Prin volumul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana, pentru sprijinirea angajatilor si angajatorilor. "Putem spune astazi ca Romania are garantia ca va beneficia de finantare la nivel european…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din Romania a avansat cu 16% fața de 2017 și a depașit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Analiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 5,2 miliarde…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din Romania a avansat cu 16% fața de 2017 și a depașit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit celei mai recente analize KeysFin.Analiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de…

- Importurile Romaniei au depașit din nou exporturile, deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) crescand cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), diferența dintre importuri și exporturi…

- Societațile de asigurari au subscris anul trecut prime brute în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, în creștere cu peste 8% fața de valoarea înregistrata în anul 2018, a anunțat vineri Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Valoarea totala a primelor brute subscrise…

- Consilierul municipal Dan Paun (presedintele interimar PPUSL Braila) a acuzat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta pe 11 martie, inainte de decretarea starii de urgenta in Romania, dar totusi in plina pandemie de coronavirus, ca taximetristii au fost luati in vizorul Oficiului Roman pentru Drepturile…