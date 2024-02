Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca Romania este pregatita pentru impozit progresiv si cota unica de TVA, asa cum recomanda atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala. “Nu cred ca e de actualitate intr-un an electoral. Orice discutie pe masa se duce in…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune. “Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum in crestere, ar fi fost posibil, sa zicem, daca nu se atrageau banii europeni, dar vad ca merg…

- Romania, data in judecata de Pfizer . Guvernul va imputernici joi, printr-un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii de asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care compania Pfizer l-a intentat statului roman. In ședința Executivului de joi va fi aprobata imputernicirea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți seara, la Digi24, ca nu exista regim preferențial pentru camioanele cu marfuri din Ucraina in Portul Constanța, precizand ca, daca va primi „cea mai mica dovada” conform careia ucrainenii au prioritate, va destitui intreaga conducere a portului.„Daca…

- Din datele preliminare ale Ministerului de Finanțe, deficitul bugetar preliminar al anului 2023 se ridica la aproximativ 90 miliarde de lei, undeva pe la 18 miliarde de euro, adica in jur de 5.6 – 5,7 % daca ne raportam la un PIB estimat de 320 miliarde de euro. Și asta deși au fost rostogolite multe…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde lei, respectiv 5,68% din PIB fata de deficitul de 80,77 miliarde lei, respectiv 5,76% din PIB aferent anului 2022, arata datele Ministerului Finantelor.”Executia bugetului general consolidat pe anul 2023,…

- Acest Program este o facilitate care se incheie intre Ministerul Finantelor, in calitate de emitent, si un grup de institutii financiare selectate, in cadrul careia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pietele externe, mai precizeaza comunicatul de presa al Guvernului Valoarea obligatiilor…

- Romania a modificat 56 de masuri in Planul National de Redresare si Rezilienta iar modificarile au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a lua in considerare circumstante obiective care au impiedicat indeplinirea anumitor masuri, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Comisia…