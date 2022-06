Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu pot nega asta”, a spus Hochstein Subcomitetului pentru Europa si Cooperare Regionala in Securitate din Senat, ca raspuns la o intrebare daca Moscova castiga acum mai multi bani din vanzarile sale de titei si gaze decat cu cateva luni inainte de inceperea razboiului. Statele Unite si Uniunea Europeana…

- Bursele americane au fost inchise din cauza unei sarbatori legale in Statele Unite. Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in iulie, care vor expira marti, a inchis in urcare cu 2,24 dolari, sau cu 1,9%, la 121,67 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Euroasiatic, ca Rusia va gasi inlocuitori pentru importurile externe care nu mai sunt disponibile din cauza sancțiunilor, chiar daca nu exista o soluție perfecta pentru toate problemele, relateaza Reuters.Rusia…

- Kristalina Georgieva a atras atentia ca in viitorul apropiat sectorul financiar va fi perturbat de multiple fluctuatii. Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat joi ca liderii financiari la nivel mondial ar putea avea nevoie sa se simta mai confortabili…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat miercuri China ca pozitia sa fata de Rusia ameninta, potrivit ei, "integrarea" sa in economia mondiala, relateaza AFP. "Atitudinea lumii fata de China si vointa sa de a imbratisa o integrare economica mai aprofundata ar putea fi destul de…

- Statele Unite sunt hotarate sa furnizeze Ucrainei 39;armele de care are nevoie 39; pentru a se apara contra Rusiei, a afirmat duminica Jake Sullivan, consilierul de securitate al Casei Albe, la emisiunea 39;This Week 39; a postului ABC, transmite Reuters.Sullivan a spus ca administratia Biden va trimite…

- Banca Mondiala a declarat ca țarile din Asia ar putea avea de infruntat trei șocuri economice majore in acest an – razboiul din Ucraina, o incetinire brusca a creșterii economice in China și majorarea ratelor de dobanda de catre Rezerva Federala a SUA, scrie CNN. Banca de dezvoltare și-a redus prognoza…

- Premierul chinez Li Keqiang le-a spus vineri liderilor UE ca Beijingul va face presiuni pentru pace in Ucraina „in felul sau”, dupa ce Bruxelles-ul a cerut Chinei sa nu furnizeze arme Rusiei și sa nu ajute Moscova sa ocoleasca sancțiunile occidentale, relateaza Reuters.