Economia SUA, creştere record Economia americana a inregistrat, in trimestrul doi din 2018, cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape patru ani, pe fondul majorarii cheltuielilor de consum si al accelerarii livrarilor de boabe de soia catre China inaintea intrarii in vigoare a tarifelor vamale, transmit DPA si Reuters.



In prima saptamana din iulie, SUA si China, primele doua mari economii ale lumii, au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri in valoare de 34 miliarde dolari, Beijingul acuzand Washingtonul ca a declansat cel mai mare razboi comercial din istorie. Potrivit datelor ajustate in functie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 6 iulie, SUA si China, primele doua mari economii ale lumii, au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri in valoare de 34 miliarde dolari, Beijingul acuzand Washingtonul ca a declansat cel mai mare razboi comercial din istorie. 'Daca se aplica in alte moduri, astfel incat in final sa avem…

- China a inceput sa impuna la randul sau tarife vamale pentru importurile americane, la scurt dupa ce Washingtonul a anuntat ca a inceput sa aplice tarife vamale pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari, a anuntat Ministerul chinez al Afacerilor Externe, citat de AFP si Reuters.…

- Astfel, in primul trimestru al acestui an, fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 4% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier. Comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul s-a mentinut la acelasi nivel. PIB-ul - date…

- Economia romaneasca a avut a doua cea mai slaba performanta la nivel european in trimestrul I, cu o stagnare a PIB, a declarat, marti, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la o conferinta de specialitate. "Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trimestrul I o să…

- Masura a venit la doar o zi dupa ce SUA au anunțat introducerea de taxe vamale suplimentare pentru importurile de oțel și aluminiu din UE, Canada și Mexic. China va reduce, de la 1 iulie, taxele de import la o gamă variată de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice şi electrocasnice,…

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale împotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum câteva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza site-ul agentiei Reuters. Pâna pe…

- Presa de stat din China a criticat un anunstt din partea SUA in privinta unor restrictii ale companiilor chineze, declarand miercuri ca Beijingul este gata sa se lupte daca Washingtonul va incerca sa reia un razboi comercial, relateaza Reuters.

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale impotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum cateva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza agentia Reuters, citata de mediafax.ro