Economia Japoniei a înregistrat o creştere anuală de 6% în trimestrul al doilea Economistii chestionati de Reuters se asteptau ca a treia mare economie din lume sa inregistreze o crestere de 3,1% in trimestrul aprilie-iunie. Datele impresionante ale produsului intern brut au insemnat insa o expansiune trimestriala mai modesta, de 1,5%, depasind asteptarile privind o crestere de 0,8%. Indicele de referinta Nikkei 225 a extins usor castigurile pentru a fi tranzactionat in urcare cu aproape 1%, in timp ce yenul japonez si-a redus pierderile fata de dolarul american si obligatiunile guvernamentale japoneze, cu diferite maturitati, au ramas in general neschimbate. Datele de marti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

