Stiri pe aceeasi tema

- Economia Franței a inregistrat o creștere slaba in trimestrul al treilea, in condițiile in care cheltuielile gospodariilor au stagnat, iar o creștere brusca a inflației in octombrie a indicat premise nefavorabile in ultimul trimestru al anului, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un astfel de nivel nu a mai fost atins din noiembrie 1951, potrivit datelor institutului de statistica german, relateaza HoTnews.ro.Aceasta creștere este cauzata, in principa, de prețurile la energie care au crescut cu 43% intr-un an, in timp ce prețurile la alimente s-au majorat cu 20,3%.

- Guvernul de la Budapesta se confrunta cu o criza financiara profunda, comenteaza analiștii economici. Moneda naționala s-a prabușit in aceasta luna, la un nivel record, iar profesorii continua protestele din cauza salariilor neplatite.

- De la inceputul anului, volumul tranzactiilor cu active imobiliare comerciale cu o valoare de minim 5 milioane de euro a totalizat aproximativ 656 milioane de euro, cu 16,5% mai mult fața de aceeași perioada din 2021, din care 330 milioane de euro reprezi

- Inflația a continuat sa creasca in zona euro, atingand nivelul de 10,0% in luna septembrie, conform datelor preliminare anunțate vineri de Oficiul pentru Statistici al Uniunii Europene (Eurostat). Prețurile de consum din cele 19 țari care folosesc euro ca moneda au atins o rata anuala de 10% in septembrie,…

- Inflația ridicata din ultimele luni continua sa se resimta in prețurile medicamentelor, care au crescut in Romania cu 4,72%, in medie, in luna august 2022 fața de aceeași luna a anului trecut, nivel-record al ultimilor 12 ani, arata calculele 360medical.ro pe baza datelor oficiale, potrivit 360medical.ro.…

- Preturile in Marea Britanie continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii peste 40 de ani, rata inflatiei depasind 10% pentru prima data din februarie 1982, intensificand presiunile asupra gospodariilor, transmite BBC. Rata anuala a inflatiei a urcat iulie la 10,1%, de la 9,4% luna precedenta,…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…