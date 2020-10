Stiri pe aceeasi tema

- Compania Eli Lilly a spus astazi ca datele provizorii ale testelor cu tratamentul sau experimental bazat pe anticorpi reduce la jumatate nevoia spitalizarii la pacienții cu forme moderate de Covid – 19, relateaza Reuters. Este vorba despre un anticorp monoclonal – adica reprodus intr-un numar nelimitat…

- In trimestrul doi din 2020, inca marcat de masurile de izolare impuse de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), numarul angajatilor a scazut cu 2,7% in cele 27 de state membre ale UE si cu 2,9% in zona euro, comparativ cu…

- A doua mare economie a Europei și a șasea a lumii s-a contractat cu peste 20%, cel mai sever declin raportat de o economie importanta Economia britanica s-a contractat cu un nivel record, 20,4%, in trimestrul doi din 2020, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, conform datelor publicate…

- Marea Britanie anunța cel mai abrupt declin al numarul de angajați de la criza financiara de acum 10 ani. Ce lucratori au disparut din economia britanica Numarul de angajati in Marea Britanie a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai semnificativ declin din 2009, din cauza crizei provocate de…

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel mondial a trecut miercuri de 700.000, conform unui bilant Reuters, Aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore de COVID-19, potrivit calculelor Reuters pe baza datelor din ultimele doua saptamani. Aceasta echivaleaza cu 247 de persoane pe ora sau…

- PIB-ul Italiei s-a contractat cu 12,4% in trimestrul doi din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, fiind afectate toate segmentele economiei, dupa masurile dure de izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Declinul…

- Grupul auto francez Renault a raportat joi pierderi nete record de 7,3 miliarde de euro (8,6 miliarde de dolari) in primul semestru din 2020, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) si a problemelor cu care se confrunta partenerul de alianta Nissan, transmit Reuters si DPA, conform…

- Economia Germaniei s-a contractat cu 10,1% in trimestrul doi din 2020, dupa o scadere de 2,2% in precedentele trei luni, cel mai sever declin inregistrat vreodata, determinat de colapsul cheltuielilor gospodariilor, investitiilor companiilor si exporturilor din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19),…