Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Spania a scazut neasteptat in trimestrul patru din 2023, incheind anul la cel mai redus nivel din 2007 pana in prezent, arata datele oficiale publicate vineri, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Rata somajului s-a redus la 11,76%, de la 11,84% in precedentele trei luni, si 12,87%…

- Pensia medie lunara a ajuns la 2.117 lei, in trimestrul al treilea al anului in curs, potrivit Institutului National de Statistica (INS).Numarul mediu de pensionari a fost de 4.979.000 de persoane, in crestere cu 1.000 de persoane fata de trimestrul 2, iar numarul mediu de pensionari de asigurari…

- Pensia medie lunara a ajuns la 2.117 lei, in trimestrul al treilea al anului in curs, in crestere cu 0,4% fata de trimestrul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Pensia medie lunara a fost determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de…

- Datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS) arata ca in trimestrul III al anului in curs, rata șomajului din Romania a fost de 5,4%, la fel ca și in trimestrul II din 2023. Pe grupe de varsta, rata somajului a atins 22,1% in randul tinerilor. Conform INS, in trimestrul III al…

- Romania se afla pe locul 47 in planul inovarii, din 132 de tari analizate, fiind depasita de toate tarile partenere din cadrul Uniunii Europene, potrivit unui raport pentru anul 2023 privind indexul inovarii, a declarat purtatorul de cuvant al Institutului National de Statistica (INS), Vladimir Alexandrescu…

- Preturile proprietatilor din Spania au crescut in trimestrul al treilea cu 4,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conduse de cea mai mare crestere a preturilor locuintelor noi din ultimii 16 ani, au aratat marti datele oficiale ale Institutului National de Statistica (INE) din aceasta tara,…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in Trimestrul 3 al acestui an, fata de trimestrul precedent, dupa ce in Trimestrul 2 crescuse cu 1,3% fata de Trimestrul 1, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti.