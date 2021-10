Eco Sud, gestionare smart a deșeurilor din județul Bacău Dupa o investiție ambițioasa de 44 milioane de euro, Bacaul a devenit unul din puținele județe romanești care deține „un sistem integrat de management al deșeurilor”. Nu va speriați de aceasta sintagma complicata, cu iz de jargon bruxellez, ea are in vedere un lucru simplu, gestionarea curata, ecologica a deșeurilor, așa cum se face in statele dezvoltate. Așa cum exista orașe smart, care incearca sa reduca poluarea la maximum, exista și depozite de deșeuri „prietenoase cu mediul”, in care gunoaiele nu sunt aruncate de-a valma și apoi ingropate, ci sunt, intai, sortate selectiv la baza trofica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj-Napoca a fost desemnat, in cadrul Galei anuale ACI Europe Awards, desfasurata la Geneva, cel mai bun aeroport sub cinci milioane de pasageri. Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca a ajuns in septembrie la un milion de pasageri in 2021. Este al zecelea…

- Județul Neamț are o istorie complicata cu propriile deșeuri, pana sa ajunga sa le proceseze și sa le depoziteze curat și ecologic, printr-un SMID, „un sistem de management integrat al deșeurilor”, construit dupa standardele valabile pe teritoriul UE. Construit cu greu și „dupa lupte seculare”, Depozitul…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri ca a propus Comisiei Europene sa procedeze la "achizitii in grup" de gaze pentru a creste puterea de negociere a UE in fata exploziei pretului la energie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Daca achizitionarea de vaccinuri in grup functioneaza, de…

- Cresterea preturilor la energie va incetini, peste tot in Europa, cresterea economica si va amputa sever puterea de cumparare a oamenilor, a transmis, marti, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.

- Hans Kluge, directorul OMS Europa, s-a aratat pesimist vineri, 10 septembrie, fata de imunizarea prin vaccinare. Kluge nu crede ca vaccinul – doar el – poate opri pandemia de COVID-19.Motivul ar fi variantele noului coronavirus , care au redus perspectiva imunitatii colective. Hans Kluge indeamna,…

- Fostul premier italian Mario Monti considera ca cel mai mare pericol pentru redresarea economiei Europei dupa pandemia de coronavirus este stagflatia, relateaza CNBC, citat de news.ro. Stagflația este situația economica in care rata inflației este mare, creșterea economica este mica sau nula, iar rata…

- Dozele de supra-rapel ale vaccinurilor anti-COVID-19 reprezinta o modalitate folosita pentru a tine in siguranta cele mai vulnerabile categorii de populatie. Prin urmare, acestea „nu sunt un lux”, a declarat luni directorul Biroului regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).…

- Deficitul global de semiconductori a fortat grupul auto Daimler AG sa reduca productia in Germania si Ungaria (Kecskemet) si sa extinda de saptamana viitoare programul Kurzarbeit (program de lucru redus adoptat de autoritatile de la Berlin), transmit MTI si DPA. Incepand de saptamana viitoare, productia…