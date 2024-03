Echipa nationala a Italiei a invins duminica seara, pe teren neutru, scor 2-0, reprezentativa Ecuadorului, intr-un meci disputat in Statele Unite, informeaza news.ro.

Italienii au deschis scorul rapid in partida desfasurata pe Red Bull Arena, in Harrison, New Jersey. Lorenzo Pellegrini a inscris in minutul 3 si a stabilit scorul pauzei.

Selectionerul Squadrei Azzura a efectuat mai multe schimbari in repriza secunda, dar Italia a dominat in continuare intalnirea. Capitanul azzurilor, Nicolo Barella a marcat golul de 2-0, in minutul 90+4, din pasa lui Orsolini, si Italia s-a impus cu 2-0,…