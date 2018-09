Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți pentru faza a doua a Cupei Romaniei a scos-o in calea celor de la CS Minaur pe formația din județul vecin, Unirea Tașnad. Meciurile din faza a doua a Cupei Romaniei se vor disputa in 14 și 15 august, incepand cu ora 17:30. In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului…

- Cu 2-0 s-a impus Minaur Baia Mare in fața celor de la Rapid Jibou in faza 1 naționala a Cupei Romaniei, ediția 2018/2019, calificandu-se astfel in etapa competiționala urmatoare. Minaur Baia Mare, caștigatoarea Cupei Romaniei – faza pe Maramureș, s-a confruntat cu CS Rapid Jibou (invingatoarea din Cupa…

- Minaur Baia Mare, caștigatoarea Cupei Romaniei – faza pe Maramureș, va intalni invingatoarea Cupei Romaniei in Salaj, CS Rapid Jibou, in faza 1 naționala a Cupei Romaniei, ediția 2018/2019. 22 echipe din Liga a patra și 19 din Liga a cincea au participat la etapa județeana a Cupei Romaniei, ediția 2018/2019. In…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, castigatoarea Cupei Romaniei in sezonul trecut, va juca direct in turul secund al Cupei EHF cu invingatoarea din meciul Talent Robstav Plzen Cehia HC Glasgow Marea Britanie , din turul intai.Meciurile se vor disputa pe 6 7 octombrie, prima mansa…

- Faza nationala a Cupei Romaniei – editia 2019, va debuta pe 1 august, cand este programata prima etapa. Vor intra in competitie castigatoarele celor 42 de faze judetene si echipele clasate pe ultimele 3 locuri in cele 5 serii ale Ligii a 3-a. Faza II-a este programata pe 15 august -etapa in care vor…

- Cu trei victorii si doua infrangeri in faza grupelor, nationala de tineret a Romaniei a obtinut duminica seara calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei. „Tricolorele” conduse de Gheorghe Tadici vor avea un test foarte dificil in aceasta faza, urmand sa se dueleze cu selectionata de tineret…

- Moldovan Catalin, elev al Colegiului ”Titu Maiorescu” Aiud, a obținut premiul III la etapa naționala a concursului de chimie „Raluca Ripan”. Potrivit IȘJ Alba, Catalin Moldovan este pregatit de profesor Sorina Fulea. Acesta este in clasa a VII-a Concursul s-a desfașurat la București in perioada 8-10…

- Nationala de rugby 7 a Romaniei debuteaza, astazi, la prima etapa a Campionatului European, organizata in Croatia, la Zagreb. Lotul tricolor este alcatuit din 12 jucatori, capitan de echipa fiind desemnat constanteanul Daniel Carpo. „Obiectivul pentru acest Campionat European este sa castigam cele doua…