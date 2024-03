Ea e campioana europeană care se pregătește să devină procuror Ioana Singeorzan, medaliata in 2023 cu aur la competiția continentala de tenis de masa rezervata sportivilor Under 19 ani, duce in paralel viața de sportiv, și cea de student. Originara din Bistrița, tanara face Dreptul și spune ca atunci cand va termina cariera de sportiv de performanța va profesa ca procuror. Ioana Singeorzan (20 de ani) este reprezentanta noului val in tenisul de masa romanesc. Multipla campioana naționala, dar și europeana la juniori, Ioana și-a facut planuri pe termen lung in ceea ce privește cariera. Vrea sa ajunga la medalia olimpica in tenisul de masa, dar și-a ales si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regele international al romilor, Dorin Cioaba, acuza Administratia Finantelor Publice Sibiu de abuz si se judeca cu Fiscul, care a anuntat ca scoate la licitatie in 28 februarie bunuri ale acestuia in valoare de peste 5.000 de lei, el sustinand ca nu a avut activitate pe cabinetul de mediator. „Licitatia…

- Pentru Anemona Duma se pare ca imposibilul nu exista. Anul trecut, desi avea 12 ani, sportiva legitimata la Clubul Sportiv Scolar din Targu-Mures, pregatita de antrenorii Fazakas Csaba și Dragos Vlad a devenit multipla campioana nationala la doua categorii de varsta, juniori 4 si U15. In plus, castigarea…

- La Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița vor fi amenajate doua laboratoare inteligente digitale, in cursul acestui an. Este vorba despre un proiect prin PNRR de aproape 600.000 de lei. La Colegiul Liviu Rebreanu a demarat proiectul Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național „Liviu…

- Royal Antwerp, campioana en-titre din Belgia, formație antrenata de Mark van Bommel, incearca transferul mijlocașului roman Razvan Marin (27 de ani), care și-a pierdut rolul de titular la Empoli. Antwerp, locul 6 in Belgia, l-a vandut in aceasta luna pe promițatorul mijlocaș central Arthur Vermeeren,…

- Activitatea Axiniei Crasovschi se transpune in realizarea unor serii de anchete de teren privind diferite aspecte ale culturii si spiritualitatii rusilor lipoveni A prezentat la diverse manifestari stiintifice si a publicat numeroase studii si articole privind traditiile rusilor lipoveni, stihurile…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs s-a calificat in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Principala favorita a competitiei, „Bernie” a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao, scor 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta,…

- Loredana Marin, campioana europeana la box, a crescut departe de mama și fara tata. Cand era copila, ca sa poata sa se intrețina, a muncit pe camp, iar mai tarziu, in timpul liceului, a servit la restaurant . S-a apucat de box la 9 ani ca sa invețe sa se apere, iar acum se pregatește de turneul de calificare…

- Multipla campioana la gimnastica Larisa Iordache, retrasa din activitate in decembrie 2021, a anuntat, marti, ca a acceptat in prima zi a anului cererea in casatorie a logodnicului sau, Cristian Chirita.”01.01.2024. Pagina 1 din 366 a inceput cu un sincer DA. Te iubesc, Cristian Chirita”, este mesajul…