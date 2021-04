Stiri pe aceeasi tema

- Ea are șanse sa o inlocuiasca pe Angela Merkel Dupa 16 ani, Angela Merkel ar putea fi inlocuita din funcția de cancelar al Germaniei. Pentru prima oara in 40 de ani, Partidul Verde a desemnat un candidat pentru aceasta funcție. Este vorba despre Annalena Baerbock. Presa internaționala speculeaza ca…

- Consiliul partidului de guvernamint Uniunea Creștin Democrata (CDU), din care face parte cancelarul german Angela Merkel, a ales un nou candidat la funcția de conducator al guvernului federal, relateaza RIA Novosti. "Consiliul Federal al CDU l-a susținut pe Armin Lachette drept candidat la funcția de…

- Pentru prima oara în istoria de patru decenii a partidului, verzii din Germania au desemnat un candidat pentru funcția de cancelar. Tot o premiera este și rolul extrem de important pe care partidul îl va juca în alegerile generale din septembrie, noteaza BBC. Luni, Partidul…

- Partidul Verzii si-a desemnat luni, in premiera, candidatul la functia de cancelar al Germaniei, in persoana unuia din cei doi copresedinti, Annalena Baerbock, care va conduce formatiunea in campania pentru alegerile federale de la 26 septembrie, transmit dpa, Reuters si AFP. Anuntul a fost facut de…

- Partidul german al Vezilor, aflat în ascensiune de popularitate, îsi nominalizeaza luni, pentru prima data în istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa, citata de Agerpres.Cei…

- Partidul german al Vezilor, aflat in ascensiune de popularitate, isi nominalizeaza luni, pentru prima data in istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa. Cei doi candidati, Robert Habeck si Annalena…

- Partidul german al Verzilor, aflat in ascensiune de popularitate, isi nominalizeaza luni, pentru prima data in istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa. Cei doi candidati, Robert Habeck si Annalena…

- Germania va cere teste PCR cu rezultate negative la intrarea in tara pentru toti calatorii, indiferent daca vin dintr-o zona care nu este considerata de risc, au anuntat luni guvernul central si cele 16 landuri federale germane, relateaza EFE. Cancelarul Angela Merkel si liderii regionali au luat aceasta…