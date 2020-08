Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams a pierdut, joi noaptea, in sferturi de finala la Lexington in fața lui Shelby Rogers, 116 WTA, cu 6-1, 4-6, 6-7 (5) Americanca Shelby Rogers a produs surpriza turneului WTA de la Lexington (Kentucky), reușind sa o elimine pe principala favorita, compatrioata sa Serena Williams, 9 WTA,…

- Serena Williams, locul 9 WTA si cap de serie numarul 1, a eliminat-o, joi, pe sora sa Venus Williams, numarul 67 mondial, in turul doi al turneului de la Lexington.Serena s-a impus in fata lui Venus cu scorul de 3-6, 6-3, 6-4, in doua ore si 20 de minute. Citește și: Dupa uciderea lui…

- Serena Williams a obtinut o victorie în trei seturi la revenirea în circuit dupa epidemia de coronavirus, ea învingând-o pe Bernarda Pera, scor 4-6, 6-4, 6-1, în primul tur la turneul de la Lexington (Kentucky).Cap de serie numarul unu, Serena s-a impus dupa doua ore…

- Serena Williams, 38 de ani, revine luni in circuitul WTA, la turneul Top Seed Open, ce se va desfașura la Lexington, Kentucky, Statele Unite. Caștigatoare a 23 de titluri de Grand Slam a vorbit in cadrul unei conferințe de presa premergatoare competițiției și despre teama de coronavirus. “Nu am capacitate…