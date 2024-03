Stiri pe aceeasi tema

- ​Bernadette Szocs a obținut miercuri calificarea in optimile de finala ale turneului WTT Champions Incheon 2024 (Coreea de Sud), la care iau parte unele dintre cele mai bune jucatoare de tenis de masa ale lumii.

- Tabloul sferturilor Ligii Campionilor Asiei este complet, dupa victoriile lui Al Hilal si Al Ittihad din optimile de finala ale competitiei transmise LIVE in AntenaPLAY. Au ramas patru echipe din vest si patru echipe din vest. In aceasta faza a competitiei se afla Jeonbuk, echipa lui Dan Petrescu, dar…

- Coasta de Fildes – Congo 1-0 si Nigeria – Africa de Sud 1-1 (5-3 d.l.d), meciurile din semifinalele Cupei Africii, au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Nigeria – Coasta de Fildes este finala Cupei Africii. Meciul pentru trofeu se va disputa duminica, de la ora 22:00, in AntenaPLAY. Finala mica, Africa…

- Meciul de deschidere de la Cupa Mondiala din 2026 se joaca pe un stadion pe care Maradona și Pele au scris istorie. Oficialii FIFA au anunțat arenele pe care se vor juca cele mai importante dueluri din cadrul turneului final. Ediția din 2026 a Cupei Mondiale din 2026 se va juca in 3 țari diferite. […]…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…

- Programul sferturilor de finala de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 este complet dupa ce Africa de Sud a produs surpriza si s-a impus in ultimul meci din faza optimilor de finala cu Maroc, scor 2-0. Cele patru meciuri care vor stabili semifinalistele de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 vor avea loc pe…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Nigeria – Camerun 2-0 a fost in AntenaPLAY! Dupa prima zi a optimilor de finala din Cupa Africii pe Natiuni stim si primul sfert de finala al competitiei. Nigeria s-a impus cu 2-0 in meciul cu Camerun, gratie dublei reusite de Lookman. Nigeria se va confrunta cu Angola pentru un loc in semifinalele…