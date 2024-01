Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e Factura, in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora fiind de 25 miliarde de lei.Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e Factura, in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora…

- Joi, 28 decembrie, vor avea loc operațiuni tehnice pentru implementarea sistemului RO e-Factura, anunța Ministerul Finanțelor. In acest interval de timp serviciile Spațiului Privat Virtual legate de e-Factura nu vor funcționa, mai arata instituția. „Va anunțam ca, in data de 28 decembrie a.c. intre…

- Anunțul Ministerului Finanțelor și ANAF privind intrarea in vigoare a obligativitații e-Facturii. De cand devine aceasta obligatorie la noi in țara. Data exacta. Ce prevede proiectul de act normativ.

- Ministerul Finantelor arata ca programul IMM Invest continua pana la finalul anului, dupa ce Guvernul a aprobat majorarea plafonului de garantii. ”Pentru fiecare leu garantie acordata de stat prin IMM Invest, companiile beneficiare intorc in economie 12 lei in urmatorii cinci ani. Dupa acordarea finantarilor…

- Un suspect fugar a fost arestat dupa ce automobilul pe care il conducea i-a fost neutralizat prin aplicația Chevrolet Departamentul de poliție din Janesville - La data de 14.11.23, in jurul orei 12:00 p.m., ofițerii Unitații de Combatere a Crimelor Strazii (SCU) din cadrul Departamentului de Poliție…

- Masura privind plafonarea preturilor la alimente de baza si-a atins obiectivul, inregistrandu-se reduceri substantiale la lapte si la produsele lactate, fructe si legume, cele mai mici scaderi de pret fiind la produsele din carne, a afirmat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- Dupa toate controversele pe care le-a creat masura limitarii plaților cash , guvernanții par sa dea un pas inapoi. Premierul Marcel Ciolacu are, luni, o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor. Vineri, pe Facebook, prim-ministrul a anuntat…

- Adi Popa (35 de ani), pana in aceasta vara legitimat la CSA Steaua, a comentat disputa identitara dintre clubul armatei și FCSB, echipa de Liga 1 patronata de Gigi Becali. Adi Popa a jucat in doua randuri la FCSB, mai intai in perioada 2012-2017, apoi in sezonul 2019/2020, dar aventura pe care a avut-o…