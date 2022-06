e-Factura: Facturarea electronică, obligatorie de la 1 iulie în România pentru anumite tranzacții Incepand cu 1 iulie, relațiile contribuabililor și firmelor din Romania cu instituțiile statului și cu Fiscul se digitalizeaza, anumite categorii fiind obligate sa factureze in noul sistem e-Factura in doua tipuri de tranzacții, iar in acest demers extrem de complex alte state europene, cum ar fi Polonia, au capatat deja experiența. In Romania, primul tip de tranzacții pentru care vor fi obligatorii facturile electronice se refera la vanzarea de produse și prestarea de servicii in cadrul achizițiilor publice, adica relația B2G, iar al doilea la vanzarea intre firme de produse riscante din punct… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

