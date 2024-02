(P) Soluția completă pentru facturarea electronică: contabilitate online integrată cu e-Factura (P) Soluția completa pentru facturarea electronica: contabilitate online integrata cu e-Factura De cand a devenit obligatoriu sistemul electronic RO e-Factura, antreprenorii au cautat sa adopte soluții cat mai eficiente și mai rapide in procesul de facturare. Orientarea catre firme de contabilitate online care au un program de facturare online integrat cu e-Factura ramane una dintre soluțiile preferate de catre antreprenori. Ce este e-Factura

În sine, e-Factura este un document depus în format XML în Spațiul Privat Virtual (SPV) care așteaptă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

